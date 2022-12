Divulgação

Um convite para se emocionar e viver o espírito de Natal em forma de música. Quem passar pela Rua da Cidadania do Fazendinha, na Regional Portão, na tarde desta quinta-feira (22/12), terá a oportunidade de assistir duas apresentações de corais de canções natalinas.

A primeira apresentação será às 13h, do coral Adoradores da Vila Santos Andrade. O coral é composto por 20 crianças da comunidade e faz apresentações há dois anos pra os moradores da vila, que fica no Campo Comprido, e também nas administrações regionais CIC e Portão.

“O coral é formado por crianças humildes. Temos um dos pequenos que é autista. É uma forma de envolver a comunidade e ao mesmo tempo fazer as crianças viver o espírito do Natal”, disse a presidente da Associação de Moradores da Vila Santos Andrade, Rosenilda de Paula.

As crianças já se apresentaram na festa de Natal da comunidade, que aconteceu no dia 17 de dezembro, com ceia e distribuição de presentes. Integram o coral meninos e meninas de 5 a 12 anos, que é coordenado pela voluntária Rosemari de Andrade e mais duas ajudantes.

Amigas da mama

Mais tarde, às 14h, acontecerá a apresentação do Coral Natalino da Associação das Amigas da Mama (AAMA).

De acordo com a integrante da AAMA, Mariângela Araújo Raghi, o coral existe desde 2003 e é formado, na sua maioria, por pessoas que conheceram a AAMA quando estavam fazendo tratamento contra o câncer de mama.

“São pessoas que vivenciaram o câncer e transformaram essa experiência em apoio para outras pessoas enfrentarem a doença”, explicou Mariângela.

O coral da AAMA é formado por 16 integrantes e para esta apresentação na Rua da Cidadania do Fazendinha o coral será acrescido de participantes de outros grupos de canto. O coral será regido pelo maestro Christopher Ancoski e o programa prevê execução de tradicionais canções natalinas.

Vagas no coral

Além do Natal, o grupo da AAMA se apresenta em todos os períodos do ano. A participação é aberta para todas as pessoas. “Nosso coral é aberto para todas as pessoas que quiserem participar. Os ensaios acontecem sempre às quintas na nossa sede”, convidou Mariângela. A sede da AAMA fica na Rua Maurício Caillet, 290, Água Verde.

Serviço

Apresentação de dança e coral Adoradores da Vila Santos Andrade

Data e horário: 22/12 – 13h

Coral Natalino da Associação das Amigas da Mama

Data e horário: 22/12 – 14h

Local: Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700