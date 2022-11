Divulgação

A partir desta quinta-feira (24), estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022 contra a Sérvia, os moradores de Curitiba, Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul (região metropolitana) vão poder acompanhar a circulação da locomotiva temática que a Rumo preparou com as cores da Seleção Brasileira.

A pintura é inspirada na bandeira nacional e traz as cinco estrelas dos títulos mundiais conquistados pela Seleção Canarinho acompanhada da frase “Brasil Rumo ao Hexa”. A locomotiva também carrega a imagem da tão sonhada sexta estrela, que poderá ser preenchida com o Mundial de 2022.

A locomotiva começou a circular na madrugada de quinta-feira (24), por volta das 3h, saindo de Curitiba com destino a Rio Branco do Sul. O maquinário passará diariamente nos dois sentidos deste trajeto de aproximadamente 80 quilômetros, circulando por vários bairros da capital paranaense como Alto da XV, São Lourenço, Boa Vista, Juvevê, Barreirinha e Cachoeira.

As cores da bandeira nacional vão circular nos trilhos entre Curitiba e Rio Branco do Sul

As cinco estrelas do Penta já estão preenchidas, agora falta a sexta do Hexa

A Rumo convida a torcida brasileira para interagir e dividir o trajeto da locomotiva. Sempre respeitando uma distância segura da linha férrea, o morador pode fotografar e compartilhar suas imagens da locomotiva na sua cidade com a hashtag #tremdoHexa e mencionando nos stories a @rumologística.

De Santos a Rondonópolis

Desde o dia 8 de novembro, outra locomotiva da Rumo com as cores da bandeira brasileira percorre os estados de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. São mais de 1.700 quilômetros de ferrovias percorridos pela locomotiva temática passando por dezenas de municípios brasileiros até o fim do ano.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 12 terminais de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 17ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.