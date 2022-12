Albari Rosa/AEN

O sábado começou com interdições em estradas que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e a Santa Catarina. A BR-376 segue totalmente interditada no km 669, em Guaratuba (PR), devido ao deslizamento de terra.

A BR-277, que liga Curitiba a Paranaguá, tem interdição parcial no sentido Litoral do km 42 ao km 39. “Trânsito em pista simples fluindo em ambos os sentidos”, informou a Polícia Rodoviária Federal.

“A PRF orienta aos motoristas que evitem transitar entre o Litoral e a capital paranaense. Caso necessário, tenham muito cuidado ao trafegar nesses trechos, pois além do grande fluxo de veículos, o trânsito está em pista simples e ainda chove em alguns pontos”, informou a PRF, na manhã dessa sexta-feira.

A BR-116 tem interdições parciais no km 57 sentido São Paulo.

Interdições provocadas pela chuva nas BRs do Paraná:

-PARCIAL – BR-116, Km 57, sentido decrescente(SP).

-PARCIAL – BR-277, Km 42, ambos os sentidos.

-TOTAL – BR-376, Km 669, ambos os sentidos.