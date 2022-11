Divulgação (Arquivo SMCS)

Quem tem aparelhos eletroeletrônicos fora de uso guardados em casa pode aproveitar este sábado (5/11) para dar o destino correto a eles. Basta comparecer em um dos nove pontos de coleta organizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), em locais estratégicos da cidade, e entregar às associações de catadores de materiais recicláveis participantes do programa Ecocidadão. A coleta acontecerá das 9h às 15h.

Computadores de mesa, geladeiras, smartphones, fornos elétricos, micro-ondas, aparelhos de som, ventiladores, desumidificadores, torradeiras, batedeiras, aspiradores, mixers, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, tablets, notebooks, impressoras, carregadores de celular estão entre os itens aceitos nos pontos de coleta. Nas associações de reciclagem, as peças serão separadas e encaminhadas para darem origem a outros bens. O plástico que forma o envoltório das TVs, por exemplo, pode ser reciclado e dar origem à carcaça de aparelhos novos.

“Fazendo isso, dando a destinação correta a esses materiais, as pessoas evitam a contaminação do solo e do lençol freático, além de ajudar na renda dos trabalhadores e no fortalecimento da cadeia de reciclagem”, explica a gerente de Educação Ambiental da SMMA, Leila Maria Zem. Este ano, a importância de separar o lixo voltou a ser enfatizada com a ajuda da Família Folhas, os personagens auxiliares da política de educação ambiental de Curitiba.

Mais informações sobre o descarte correto de resíduos e os serviços disponíveis estão no site coletalixo.curitiba.pr.gov.br.

Pontos de coleta de eletroeletrônico

Data: 5/11/22 (sábado), das 9h às 15h

Parque Barigui: em frente Heliporto (acesso pela Rua Cândido Hartmann e BR-277)

Parque Bacacheri: final da Rua Dr. Eurico Cesar de Almeida (acesso pela rápida Santa Cândida)

Cajuru: ao lado da Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet , 2.150)

Parque São Lourenço: Rua Agostinho Brusamolin, 125, em frente ao estacionamento (acesso pela Rua Mateus Leme)

Parque Tingui: Rua Professor Dario Garcia C/ Rua José Casagrande, próximo da ponte

Rua da Cidadania do Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, em frente à UPA

Portão: Praça Capão Raso, em frente ao Santuário São José (acessom pela Avenida República Argentina)

Boqueirão: Praça dos Menonitas (Rua Antônio KosovsKi, 3.425)

Guabirotuba: Avenida Senador Salgado Filho, 947 (em frente do Horto Municipal Guabirotuba)