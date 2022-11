(Ricardo Marajó/ SMCS)

Depois de uma madrugada gelada, com termômetros marcado 10ºC em várias cidades da região Sul do Estado, o sábado, 5 de novembro, amanheceu ensolarado, mas com temperatura ainda baixas para a Primavera. A mínima foi de 9ºC. Às 10 horas, os termômetros marcavam 15º C na região do Ahu e Centro Cívico em Curitiba. E a máxima do dia não deve passar dos 17ºC, segundo o Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Em boa parte do interior paranaense o céu fica com poucas nuvens, com grande variação das temperaturas ao longo do dia (frio no amanhecer e valores agradáveis à tarde). Entre os Campos Gerais, a RMC e as praias as temperaturas estiveram abaixo de 10ºC em vários municípios. A menor mínima do Estado foi registrada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Em Fazenda Rio Grande os termômetros marcaram 5,9ºC nesta madrugada.

Os ventos em superfície continuam transportando umidade do oceano, por isso neste domingo (6) a nebulosidade segue mais concentrada entre a região central e o leste do Paraná. Sol também aparece por alguns momentos, mas mesmo assim não chega a aquecer muito. No interior segue com poucas nuvens, com temperaturas mais agradáveis à tarde. No amanhecer ainda faz frio. Em Curitiba o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos.