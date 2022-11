Daniel Castellano / SMCS

Um dos retornos mais aguardados do calendário natalino de Curitiba, o espetáculo Espírito de Amor e Confraternização volta a encher o Largo da Ordem de luz, música e alegria. A abertura da maior programação gratuita de Natal do Brasil acontece nesta terça-feira, às 19h.

Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o espetáculo conta com 25 atores e atrizes no elenco e será encenado nas sacadas e janelas dos prédios históricos da região, de terça a quinta-feira, até 1º de dezembro, sempre às 19h30. Em caso de chuva, será transferido para dentro do Memorial de Curitiba.

Presente na programação do Natal de Curitiba desde a primeira edição, o auto em formato de ópera precisou ser suspenso nos dois anos de pandemia, e agora volta com duas estações cênicas a mais no percurso. A direção é de Edson Bueno.

Em clima de ópera, o espetáculo gratuito conta com uma sequência de cenas natalinas com os casarões históricos como pano de fundo. O início será em frente ao Palacete Wolf, que fica na Praça Garibaldi, depois segue pelos casarões e termina na Árvore Viva, em frente à Igreja da Ordem. A duração é de 45 minutos.

Durante o trajeto, atores, bailarinos e cantores celebram com música e recitais de trechos bíblicos a história do nascimento de Jesus Cristo. Ao longo do trajeto, personagens do Balé Brincante Natalino vão guiando o público como na procissão artística.

Roteiro do espetáculo

A primeira cena será na sacada do Palacete Wolf. Do alto da janela, o arauto e os emissários anunciam o nascimento de Jesus.

Na segunda cena, na sacada do Solar do Rosário, os Reis Magos apontam a Estrela de Belém. Na terceira, em frente ao Memorial de Curitiba, anjos cantam a música Jesus Piedoso (Pie Jesu), composta por Andrew Lloyd e Kin André Arnesen.

Depois, as atenções se voltam para as janelas da Casa Hoffmann, onde um cantor de ópera entoará a Ave Maria do italiano Pietro Mascagni (1863 -945).

A última cena, o Auto do Nascimento de Jesus Cristo, com o Sagrado Presépio Vivo, acontece no entorno da Árvore de Natal, em frente à Igreja da Ordem. O espetáculo termina com show de fogos de artifícios sem barulhos.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br

Auto de Natal Espírito de Amor e Confraternização

Dias 23, 24, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro

19h30

Local: início na Praça Garibaldi, 7, São Francisco

*Em caso de chuva o espetáculo será realizado dentro do Memoria de Curitiba