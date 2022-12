Divulgação/Sanepar

A Sanepar iniciou no fim de semana o serviço de limpeza das areias das praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, no projeto Verão Maior Paraná. A equipe da Sanepar tem 140 trabalhadores no serviço de limpeza.



Todos os dias, os coletores percorrem 48,6 quilômetros fazendo limpeza, varrição e separação de resíduos sólidos na areia da orla. Haverá ações pontuais de limpeza em Guaraqueçaba, na Ilhas das Peças e Superagui, e em Morretes. Serão quatro dias em cada cidade, em datas a serem definidas.



Junto com os coletores, agentes socioeducativos vão orientar os frequentadores das praias a guardarem o lixo em sacolas plásticas em vez de jogarem nas areias.