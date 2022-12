Ascom/PMSJP

Promovido pela Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais, o concurso “Miss São José dos Pinhais – Oficial” aconteceu neste final de semana na Usina da Música.

Na ocasião Catarina Giembra, foi eleita a Miss São José dos Pinhais 2023, assim como também foram eleitas a 1ª Princesa – Camile Ramos e a 2ª Princesa – Erica Matucheski.

O concurso é um evento que tem a finalidade de promover a beleza e a cultura do público Adulto/Feminino em âmbito municipal, pautado pela Lei Municipal n.º 3.996, de 06 de junho de 2022. Além de eleger a representante são-joseense ao concurso estadual Miss Universo Paraná, considerado na atualidade o maior concurso de beleza do Estado, a candidata vencedora, que foi escolhida por uma comissão julgadora, será a representante do município no Concurso Miss Universo Paraná.

A prefeita de São José dos Pinhais – Nina Singer que esteve presente no evento juntamente com o secretário de Cultura – Marcelo Dal Negro, e coroou Catarina Giembra, destacou a participação das inscritas e a realização do “Miss São José dos Pinhais – Oficial”. “Parabenizo a todas as meninas que participaram desse maravilhoso evento, da Secretaria Municipal da Cultura, para eleger a mais bela da nossa cidade, a qual agora vai representar São José dos Pinhais no Miss Universo Paraná”, finalizou Nina.