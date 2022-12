Geraldo Bubniak/AEN

O boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), ontem, trouxe 3.596 novos casos confirmados e 13 óbitos pela doença. O total de casos passou para 2.826.520 e o de mortes para 45.410.



Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (3). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Tibagi, Rolândia, Quedas do Iguaçu, Pato Branco, Londrina, Ibaiti, Guaratuba, Guaraqueçaba, Castro e Cambé.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (3459), novembro (106), agosto (2), julho (3), abril (1), março (2), fevereiro (2) e janeiro (4) de 2022; setembro (2), julho (1), junho (2), abril (4), março (3) e fevereiro (3) de 2021; e dezembro (2) de 2020.



Segundo o Vacinômetro do Ministério da Saúde, desde o início da vacinação o Paraná registrou 28.367.934 doses aplicadas, sendo 10.221.983 primeiras doses, 9.425.466 segundas aplicações, 339.610 doses únicas, 6.295.053 primeiras doses de reforço, 1.627.660 segundas doses de reforço e 458.162 doses adicionais.



Brasil

O Brasil registrou 42.681 casos de Covid-19 e 181 mortes nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados ontem pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Com isso, o total de casos chegou a 36.044.441 e o de óbitos atingiu 692.461 desde o começo da pandemia do novo coronavírus. A média móvel de casos dos últimos 7 dias é de 41.861 e a de mortes chega a 145.