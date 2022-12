Peter Ilicciev/Fiocruz

O Paraná registrou ontem 4.486 novos casos de Covid-19 e 11 mortes pela doença. As mortes foram de pessoas com idades entre 0 e 96 anos. O total de casos no Estado foi para 2.799.246 e o de óbitos para 45.334 desde o início da pandemia.



Os óbitos divulgados nesta data são de: dezembro (9) e novembro (2) de 2022.

Brasil — O Brasil registrou mais 53.148 casos de Covid segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde de ontem. Ainda houve mais 163 mortes. Com isso o total foi para 35.696.918 casos e 691.178 óbitos.