Franklin de Freitas

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) alerta sobre a circulação do vírus da febre amarela e reforça a necessidade de vacinação nos municípios. A orientação é que todas as cidades realizem busca ativa da população não vacinada, de nove meses a 59 anos de idade.



A Secretaria acendeu o alerta após a confirmação da primeira morte de macaco por febre amarela (epizootia) neste novo ciclo de monitoramento da doença, registrada em setembro deste ano.



O caso foi confirmado no município de Fernandes Pinheiro, na Região Centro-Sul do Estado. A vacina contra a febre amarela está disponível em todos os municípios do Estado.



A última vez que o Paraná registrou casos de febre amarela em humanos adquirido dentro do Estado, foi em abril de 2019, no município de Quatro Barras. No ano o Paraná já registrou 11 notificações em humanos, com sete descartados e quatro em investigação.



Covid-19

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgadoontem, trouxe 111 novos casos de Covid-19 no Estado e nenhuma morte. Desde o início da pandemia são 2.742.078 casos e 45.202 óbitos pela doença.