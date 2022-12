Ruas alagadas pelas chuvas

Com ocorrência de dias chuvosos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba orienta a população a ficar atenta aos sintomas da leptospirose em caso de contato com água das chuvas. A doença é transmitida por uma bactéria presente na urina de ratos e o risco de transmissão da doença aumenta quando há enchentes e alagamentos.

O adoecimento pode acontecer caso a pessoa tenha contato com água contaminada pela bactéria, que pode entrar no organismo humano pela pele, boca e pelos olhos.

A leptospirose é uma doença grave, com alto risco de contaminação e que pode causar danos renais e hepáticos e até levar a morte se não for tratada a tempo. É considerada uma doença de alta letalidade. Em Curitiba, nos últimos anos, em média 9% dos casos evoluíram para óbitos.

“Temos tido chuvas intensas em Curitiba, pedimos que a população evite contato com águas de enchentes. Caso necessário, o faça com a proteção de luvas, botas ou sacos plásticos sobre os calçados”, orienta o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

A contaminação também pode ocorrer ao nadar em rios e cavas contaminadas, entrar em contato com valetas, córregos e até mesmo lamas de enchentes.

Sinais de alerta

Os primeiros sinais da doença podem ser confundidos com uma gripe. É comum a pessoa infectada ter febre, dor de cabeça e dores musculares. Com o avanço da doença, a leptospirose pode causar a icterícia (pele amarelada).

Ao identificar esses sintomas, após contato com água de chuva, a orientação é buscar atendimento em um serviço de saúde o mais rápido possível. Quanto antes for feito o diagnóstico correto da doença, maiores são as chances de recuperação.

“Durante o atendimento é muito importante informar ao profissional a possibilidade de contato com água contaminada, assim poderão ser solicitados os exames para o diagnóstico correto”, explica Oliveira.

Diagnóstico e tratamento

Para o diagnóstico, o profissional irá avaliar os sintomas e a possível ocorrência de contato com água contaminada e então poderá solicitar um exame de sangue.

Os casos leves podem ser tratados em casa, com uso dos medicamentos adequados prescritos pelo médico. Já nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, para evitar complicações. O tratamento é indicado em qualquer fase da doença, mas quanto antes, maiores as chances de recuperação completa.

