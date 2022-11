Luiz Costa/SMCS

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) publicou uma nova resolução sobre o uso de máscaras nesta nova onda de Covid que atinge todo o Brasil. A nova Resolução segue recomendando o uso da máscara em todo o Estado e deixando em caráter obrigatório a utilização por indivíduos com suspeita ou confirmação da doença, além de trabalhadores de saúde que tenham acesso direto a pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. A Sesa ressalta que a Resolução é uma recomendação no âmbito estadual e os municípios possuem autonomia para definição de medidas específicas, dentro da realidade epidemiológica de cada um. A pasta reforça que a maior ferramenta comprovada contra a disseminação do vírus é a vacinação e que Estado e municípios devem atuar juntos pela conscientização da população, intensificando a necessidade da completude vacinal com todas as doses disponíveis. O Paraná, assim como Curitiba, registra alta de novos casos nas últimas semanas.