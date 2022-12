UFPR. Franklin de Freitas

Neste domingo, começa a segunda fase do Vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foram convocados para a segunda fase 10.014 candidatos, que disputam 5.291 vagas em 124 cursos.



As provas serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Cada candidato foi alocado na cidade onde está sediado o curso para o qual se inscreveu – exceto os inscritos para cursos de Pontal do Paraná, que farão a prova em Matinhos.



No domingo, a partir das 14 horas, será aplicada a prova de compreensão e produção de textos, comum a todos os candidatos. Eles terão 4h30 para responder as três questões discursivas que irão compor a prova.



Na segunda-feira, também a partir das 14 horas, serão aplicadas as provas específicas para os candidatos inscritos em cursos que têm essa exigência.



Para os candidatos que precisarão se deslocar por rodovias a fim de fazer a prova em cidade diferente daquela onde moram, a orientação é para que se mantenham informados sobre os pontos interditados por deslizamentos de terra e sobre os caminhos alternativos.