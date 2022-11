AEN

Foi confirmada a segunda morte no deslizamento de terra na BR-376. O corpo foi encontrado nesta tarde de terça-feira (29) pelo Corpo de Bombeiros. Assim como o primeiro, encontrada pela manhã, ainda não há identificação. Seis pessoas foram resgatadas com vida até as 17 horas.

Pelo menos seis carretas e de 10 a 15 carros podem estar soterrados no deslizamento na altura do quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, que aconteceu na noite de segunda (29).

O deslizamento atingiu um trecho de aproximadamente 200 metros, nos dois lados da pista. Uma pessoa foi atendida com ferimentos e uma morte foi confirmada.

“Não parou de chover um minuto. Estamos com dificuldade até mesmo de fazer imagens com drone”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública, Wagner Mesquita. O secretário pediu que a população evite pegar as estradas da região com destino ao litoral paranaense, catarinense e também para São Paulo, já que ainda há risco de deslizamento em todas as estradas, assim como pontos de interdição e a chuva não dá sinal de trégua.

O secretário de segurança ressaltou que os familiares que buscam informações sobre possíveis desparecidos na tragédia da BR-376 procurem órgãos oficiais para informações. Os telefones são 08002828082 e (41) 33617242.