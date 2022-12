Franklin de Freitas

O gabinete de crise do deslizamento da BR-376 confirmou no começo da noite desta quinta-feira (01) o nome da segunda vítima: a vítima foi identificada como Marcio Rogerio de Souza, 51 anos, motorista.

Nesta quinta-feira chegou ao fim o trabalho de remoção de todos os veículos que estavam visíveis desde o início do atendimento: seis caminhões e cinco veículos de passeio.

O Corpo de Bombeiros, com apoio de guincho e maquinário pesado, realizou com sucesso a retirada do segundo óbito do local.

Ele já havia sido confirmado anteriormente, mas não havia sido removido. A operação foi maior e mais complexa do que prevista inicialmente, sendo severamente agravada pelas condições atmosféricas instáveis do local do incidente.