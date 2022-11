Reprodução/Inep

No próximo domingo (20), os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) resolverão as questões de matemática e de ciências da natureza, que englobam química, física e biologia. Ao todo, serão 90 questões objetivas. A aplicação terá cinco horas de duração. Às vésperas do último dia de provas, a dica é focar na revisão, especialmente dos conteúdos frequentes.



No primeiro dia de prova, no último domingo, os participantes fizeram as questões de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.



O primeiro dia da aplicação de provas teve pouco mais de 26% de ausentes, segundo balanço preliminar do Inep. No Brasil, eram cerca de 3,1 milhões de candidatos aptos. No Paraná dos 146.014 inscritos, 105.177 compareceram, um índice de 72%.



O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os candidatos devem ficar atentos aos horários das provas e material que devem levar.