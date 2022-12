DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) segue com as obras de recuperação da PR-170, no km 473 e km 487, em Bituruna, no Sul do Estado. A rodovia foi danificada pelas chuvas nos últimos meses e pelo forte volume de água que atingiu a região em outubro.

Os dois segmentos apresentam ruptura em arco junto ao bordo externo da pista, problema já observado em anos anteriores no trecho, causado pelo acúmulo de água no maciço rochoso sob a rodovia.

A solução será dinamitar o montante da rodovia para utilização da rocha em um colchão drenante de sustentação, feito por baixo do pavimento. O DER/PR está aguardando a liberação do Exército para o processo, que deve acontecer nos próximos dias.

Na sequência, serão implantados novos dispositivos de drenagem para lidar com as águas da chuva, além de execução de novo pavimento e sinalização horizontal.

O procedimento não exigirá a interdição total da rodovia. Enquanto as obras avançam, o DER/PR já está alargando a pista para manter o fluxo de veículos no sistema pare e siga.

URGÊNCIA – Para agilizar o reparo da PR-170, os serviços foram contratados emergencialmente, devido à urgência e ao decreto de situação de emergência em Bituruna. O investimento total é de R$ 7.655.889,15, sendo R$ 2.281.653,44 para km 487 e R$ 5.374.235,71 para o km 473. O prazo para conclusão dos serviços é março de 2023.