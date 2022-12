Reprodução Inmet

Tempo permanece instável até quinta-feira, 8 de dezembro, em todo o Paraná. Os temporais, a qualquer instante, não estão descartados em Curitiba, para onde há alerta para tempestades, segundo o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta laranja prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Veja a previsão do tempo com o meteorologista do Simepar, Samuel Braun: