Franklin de Freitas/Arquivo BP

Os últimos dias da primavera em Curitiba devem ser com tempo encoberto a maior parte do tempo, alguma chuva entre esta segunda-feira (19) e a quarta-feira (21) e um friozinho, inclusive pela tarde.

Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas entre esta segunda e o fim de semana oscilam entre mínima de 14ºC nesta segunda-feira e a máxima de 20ºC na quinta (22).

No fim de semana do Natal, o sol volta a aparecer e as temperaturas sobem.

No primeiro dia do verão, quarta-feira, ainda deve ser com tempo fechado e as temperaturas ainda estarão amenas na Capital.