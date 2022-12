Divulgação/Arteris Litoral Sul

A última semana do ano deve ser de muito movimento nas rodovias que cortam o Paraná e, em especial, nas rodovias que levam aos litorais do Paraná e Santa Catarina, as BRs 277 e 376. Nesta segunda-feira (26), o cenário nestas duas rodovias — que sofrem com restrições por causa de deslizamentos de terra em novembro e dezembro — era e lentidão em alguns trechos, com filas muito longas de espera.

Na BR-277, a fila chegou a ter mais de 7,5 km para passar pelos pontos de deslizamentos. Na BR-376, além do fluxo prejudicado por causa do deslizamento no km 668, em novembro, o movimento comum em finais de ano também contribuiu para deixar o tráfego mais lento em vários pontos da rodovia.

Na segunda-feira (26), a Concessionária Arteris Litoral Sul informou que finalizou a obra de instalação do telamento dinâmico para contenção de encosta atingida pelas fortes chuvas no fim do último mês, no km 668,7, em Guaratuba. “O dispositivo traz mais segurança aos usuários no trecho e permite uma melhor operação da rodovia, reduzindo a necessidade de bloqueios em caso de chuvas intensas”, disse a Litoral Sul.