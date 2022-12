Arquivo/Bem Paraná

O verão começa amanhã às 18h48 mas ainda vai ter cara de outono. É que a semana ainda deve ter muitas nuvens e temperaturas baixas para a época do ano. Hoje, a previsão é de um dia com muitas nuvens e chuviscos ocasionais em Curitiba. As temperaturas ficam amenas de tarde.



Essa condição segue nos dias seguintes, com baixa amplitude térmica, a diferença entre mínimas e máximas. A mínima até o fim de semana deve ficar em 14ºC e a máxima não passa dos 21ºC.

No fim de semana do Natal o sol aparece entre nuvens, e as temperaturas podem subir levemente, mas sem previsão de calor.