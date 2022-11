Sol deve aparecer na maior parte do tempo nesta semana (Valquir Aureliano)

Uma massa de ar mais seca bloqueia a passagem de sistemas que poderiam provocar chuva no Paraná nesta semana. Assim, o clima fica estável na maior parte do Estado, com temperaturas altas no interior e amenas na parte mais para Centro-Leste. Antes, a previsão era para alguma chuva no Estado nesta semana, mas agora aprojeção é de predomínio do sol pelo menos nos próximos dias.



Em Curitiba, o sol aparece na maior parte dos dias a partir de hoje, com alguma nebulosidade variável ao longo da manhã e tarde. As temperaturas ainda ficam mais baixas ao amanhecer e anoitecer, mas durante as tardes elas ficam agradáveis.



Hoje, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de variação entre 10 e 18 graus.Amanhã, o quadro não muda e ainda deve haver variação entre 10 e 19 graus na Capital. No fim de semana é esperada uma alta nas marcas máximas, com termômetros podendo atingir os 25ºC na quinta.



Uma frente fria se aproxima do Paraná a partir de quinta-feira e, com isso, podem ocorrer chuvas em todo o Estado, primeiro pelo interior e depois se espalhando pelas demais regiões na sexta.



Em outubro o regime de chuvas ficou acima da média histórica na maioria das regiões paranaenses, inclusive na Capital. Com chuvas mais constantes nesta estação, o Paraná deixou o cenário de estiagem prolongada que teve início ainda em 2019, se agravou em 2020.



Na semana passada, as quatro barragens que servem a Grande Curitiba atingiram 100% da capacidade de armazenagem conjunta.