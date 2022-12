Uma missa no sábado (17) convida todos para celebrar e comemorar o natal com o Padre Reginaldo Manzotti em uma cerimônia emocionante. A missa pretende relembrar o nascimento do menino Jesus em um evento com muita fé e alegria. O evento é gratuito e acontece na rotatória do Centro Cívico, às 17h.



Já o tradicional culto na Primeira Igreja Batista de Curitiba, o Nataleluia vai contar e cantar o nascimento de Jesus Cristo. Essa é a 25º edição do evento e tem o envolvimento de 700 voluntários. As apresentações acontecem nos dias 20, 21, 22 e 23, às 20h.