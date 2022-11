Bruno Tadashi

O Sesc Paraná oferta na Unidade Sesc da Esquina 50 vagas gratuitas para o cursinho pré-vestibular. As inscrições já estão abertas e o prazo para realizá-las termina em 15 de fevereiro de 2023.

Para concorrer às vagas é preciso que os interessados sejam trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo ou seus dependentes, estudantes da rede pública de ensino ou bolsista integral da rede privada e que comprovem renda familiar bruta de até três salários mínimos.

Para evitar aglomerações, o candidato ou representante legal, em caso de menor de 18 anos, deve realizar agendamento via telefone (41) 3259-1350, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30.

A bolsa de estudos contempla aulas gratuitas, material utilizado nas aulas – atualizados anualmente –, plantões tira dúvidas, aulões de vésperas dos principais vestibulares do Paraná e do ENEM, simulados para medir desempenho, cine debates, espetáculos teatrais sobre os livros cobrados nos principais vestibulares do Paraná. As turmas são reduzidas para que haja melhor aprendizagem e atendimento aos estudantes e há monitoria.

Bruna Sales Rosendo, é ex-aluna do cursinho pré-vestibular do Sesc Londrina Centro e graduanda em Nutrição pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), ressalta a experiência que vivenciou. “Gostei muito do modo de ensino do cursinho, com ótimos professores que criam laços com os alunos, apresentando uma excelente didática e ótimos materiais de ensino. Foi uma das experiências mais ricas da minha vida”, conta.

Além das bolsas gratuitas, o Sesc da Esquina oferta vagas para pagantes, com investimento bem abaixo dos valores praticados no mercado e com material didático incluso no valor da mensalidade. As aulas estão previstas para iniciarem em 14 de março de 2023.

Clique AQUI e confira o edital completo.

SERVIÇO

Processo seletivo para vagas gratuitas no curso pré-vestibular

Inscrições: até 15 de fevereiro de 2023

Agendamento: (41) 3259-1350

Informações: sac.esquina@sescpr.com.br

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30