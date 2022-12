Daniel Castellano / SMCS

A partir desta terça-feira (6/12), o espírito do Natal vai estampar na arquitetura neoclássica e art nouveau do Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques, no Centro. A fachada do histórico edifício que hoje abriga uma unidade cultural do Sesc será a tela para a exibição de animações encantadoras em projeção mapeada.

O espetáculo é uma das atrações que retornam ao calendário desta 6ª edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. O público voltará a ocupar o calçadão no entorno do Paço para uma experiência artística e sensorial, que ficou de fora das duas últimas edições em razão da pandemia, mas agora promete um espetáculo inesquecível.

A fachada do Paço da Liberdade será a tela para a exibição de animações encantadoras em projeção mapeada. Nas apresentações, músicos, bailarinos e acrobatas se juntarão para contar uma história natalina que resgata valores como a solidariedade, a fé e o amor. Tudo com muita tecnologia e imagens de alta qualidade.

O show de projeção digital acontecerá de terça a quinta-feira (8/12), sempre às 20h30. E quem confirmou presença foi o Papai Noel, que fará uma aparição especial no evento que é gratuito e voltado para todas as idades.

O Grande Circo Místico

Ainda na terça-feira (6/12), nas proximidades do Paço Municipal, o público tem outra opção de roteiro natalino gratuito. Às 19h30, acontece nas Ruínas de São Francisco, no Largo da Ordem, mais uma apresentação do espetáculo O Grande Circo Místico.

Encenado pela Cia. Projeto Broadway, o espetáculo conta a história de uma dinastia circense e ficará em cartaz na programação deste Natal até quinta-feira (8/12), sempre às 19h30.

O Grande Circo Místico tem um relicário de canções assinadas por Edu Lobo e Chico Buarque, misturadas com a magia do circo. O espetáculo leva ao público a potência da música brasileira e encanta as pessoas pela arte.

Atrações desta terça-feira (6/12) no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022

6h – Presépio no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831, Umbará)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Pç. Gen. Osório, 100, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

14h – Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá (Parque Tanguá, Taboão)

14h – Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370, Centro)

19h – Caminho de Luz da Ligga no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.220, Boqueirão/ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão)

19h – Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, s/n, Bigorrilho / ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira)

19h – Árvore de Natal Centro Cívico (Avenida Cândido de Abreu, 817, Centro Cívico)

19h – Árvore do lago no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, s/n, Bigorrilho)

19h – Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2.355, Bigorrilho)

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro, s/n, Centro)

19h – Jardim dos Sonhos Ademicon no Jardim Botânico (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350, Jardim Botânico)

19h – Decoração da bola de Natal do Clube Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3020, Água Verde)

19h30 – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5.962, Umbará)

19h30 – O Grande Circo Místico nas Ruínas de São Francisco (Av. Jaime Reis, 215, São Francisco)

20h30 – Natal no Sesc Paço da Liberdade (Praça Generoso Marques, 189, Centro)*