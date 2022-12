Ivo Lima

O Sesc Paço da Liberdade, a sala de estar da capital paranaense, após dois anos sem a realização de espetáculos públicos, prepara o prédio histórico para celebrar o Natal. Na Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba, durante os dias 6, 7 e 8 de dezembro, sempre às 20h30, serão realizadas as apresentações do Natal no Paço.

A fachada da unidade do Sesc será a tela para a exibição de animações em projeção mapeada com o tema Desejos de Natal. Músicos, bailarinos e acrobatas se juntarão para contar uma história natalina que resgata valores como a solidariedade, a fé e o amor. Além disso, o Papai Noel não poderia faltar e fará uma aparição especial.

A história retrata uma menina que, na véspera do Natal, embarca em um trem encantado rumo aos mundos mágicos do Amor, da Esperança, da Solidariedade e da Prosperidade. Acompanhada de uma fada mágica, ela encontra personagens como o Anjo Gigante.

A trilha sonora do espetáculo conta com canções clássicas e outras compostas especialmente para o Natal no Paço. Também haverá a participação da cantora Uyara Torrente, vocalista da Banda Mais Bonita da Cidade.

As apresentações são gratuitas, em praça pública e não há necessidade de retirada de ingressos.

Natal no Paço

Desde 2009, ano em que a unidade do Sesc Paço da Liberdade foi inaugurada, o Sesc PR promove espetáculos públicos natalinos: o Natal no Paço. As atividades passaram a fazer parte do calendário de programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais.

SERVIÇO:

Natal no Paço

Datas e horário: Dias 6, 7 e 8 de dezembro, às 20h30

Local: Praça Generoso Marques, 189 – Centro – Curitiba

Informações: www.sescpr.com.br