Sete alunos do Colégio Estadual Professor Anderson Rangel, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, na manhã desta quinta (15) com suspeita de envenenamento. Eles têm entre 12 e 14 anos.

Segundo nota da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte (SEED), as informações da escola são de que um estudante levou veneno na mochila e outros sete alunos encontraram, pensaram que era um alfajor e dividiram entre si. Quando o primeiro estudante percebeu a situação, avisou para a professora que se tratava de veneno. De acordo com a secretaria, a escola acionou prontamente o serviço de saúde, para oferecer atendimento emergencial aos estudantes, além do Conselho Tutelar e da Polícia Civil, que deve abrir investigação sobre o caso.

Os alunos internados em observação até pelo menos essa sexta (16), quando devem sair o resultado dos exames.