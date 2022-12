(Pedro Ribas/SMCS)

A Superintendência de Trânsito (Setran) adiou o bloqueio total na avenida Victor Ferreira do Amaral para a próxima semana. O trânsito na via segue com bloqueio parcial na pista sentido Pinhais. A Setran havia informado que faria o bloqueio total das três faixas no sentido Pinhais da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, a partir desta quinta-feira (22/12).

A interrupção no trânsito, na altura do Ginásio do Tarumã, será necessária para a execução das obras de restauração do sistema de drenagem. As chuvas intensas das últimas semanas causaram um ponto de erosão no local.

Com cerca de 300 metros de extensão, o bloqueio das três faixas será entre as ruas Engenheiro Antônio Batista Ribas e a Diogenis Ridgley Raciop. Para manter o tráfego e a ligação da capital com a Região Metropolitana, o fluxo nesse sentido da via (Curitiba-Pinhais) será desviado, temporariamente, para uma das faixas do sentido oposto da Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Para que o desvio no contrafluxo fosse possível, foram abertos acessos aos veículos no canteiro central da avenida. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.