Mario Akira

Nesta sexta-feira (23) o dia começou com predomínio do sol em Curitiba depois de dias seguidos de tempo fechado. Mas, a tendência é de oscilação com muitas nuvens ao longo das horas, mas sem chuva. O tempo também fica estável na maior parte do interior paranaense. Temperaturas altas à tarde, com valores mais elevados no oeste e no noroeste do Estado.

O amanhecer foi com temperaturas amenas em vários setores do Paraná. Entre o sul e o sudeste do Estado fez frio, com menor valor observado em São Mateus do Sul: 9,5°C.

Nos Campos Gerais e no centro-sul, a nebulosidade fica variável, mas o sol também aparece por vários momentos.

No sábado (24), véspera de Natal, o tempo continua estável sobre grande parte do interior paranaense, com temperaturas elevadas. Entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, algumas pancadas de chuva rápidas e localizadas ocorrem a partir da tarde, com raios associados.

No leste do Paraná (RMC e o litoral), a expectativa continua sendo de muitas nuvens, com possibilidade de garoa/chuvisco de forma ocasional. Temperaturas seguem amenas.

No domingo de Natal (25), a Capital pode ter muitas nuvens, mas o sol aparece e as temperaturas ficam um pouco mais altas. Podem ocorrer chuviscos localizados.

A semana que vem, contudo, começa com previsão de chuva e um pouco de calor.