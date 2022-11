Natal do Boticário

O prefeito Rafael Greca inaugura, nesta sexta-feira (25/11), a decoração do Calçadão da Rua XV de Novembro, patrocinada pelo O Boticário. O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais vai se conectar com São Paulo nesta estreia da decoração. A cerimônia de abertura acontecerá simultaneamente no calçadão e no Shopping Cidade São Paulo, em São Paulo, e contará com uma conexão surpresa ao vivo.

Nas duas capitais, árvores estarão decoradas com janelas, que funcionam como verdadeiros portais: o visitante que postar uma foto nas decorações com a hashtag #EspalheAmor poderá ver a mesma em telas de led espalhadas pela estrutura. As fotos aparecerão em datas específicas e estarão presentes também em São Paulo.



Serão muitas estruturas instagramáveis. Além da árvore, haverá uma estrutura em formato de presente, que ainda libera bolhas de sabão e fragrâncias clássicas da marca da indústria de perfumaria; bancos que convidam os visitantes para uma conversa; e gangorras que convidam as crianças a gerarem energia para acender parte da decoração através de um mecanismo de energia renovável.

Antes da estreia da decoração de Natal do calçadão, outra atração que será acesa nesta sexta-feira, 19 horas, é a Árvore de Natal da rotatória do Centro Cívico, patrocinada pela Volvo.

Ativações de Natal do Boticário na Rua XV

De 25/11/2022 a 08/01/2023

Inauguração: Dia 25/11/2022, às 19h30

Data: 25/11/2022

Horário: 19h30

Local: Calçadão da XV de Novembro, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Muricy