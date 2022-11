Por questões de produção e logística, os shows do Mötley Crüe & Def Leppard: The World Tour 2023 em Curitiba e Porto Alegre, programados para os dias 9 e 11 de março de 2023, foram cancelados. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado por esta atualização.

Os ingressos adquiridos através do site www.eventim.com.br serão reembolsados automaticamente. Para ingressos adquiridos pessoalmente na bilheteria ou ponto de venda oficial, acesse https://www.eventim.com.br/funcionamentopdvs para informações sobre reembolso. Os detalhes completos do reembolso podem ser encontrados em www.eventim.com.br .

Def Leppard e Mötley Crüe agradecem seu apoio e compreensão.

Confira os detalhes completos:

Compras realizadas por meio do site www.eventim.com.br

A) O promotor do evento é o responsável por reembolsar os valores de compra dos ingressos, sendo o sistema da Eventim o meio que direciona a sua solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento da fatura do seu cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das instituições bancárias, a partir da data em que o PROMOTOR estabelecer.

B) A partir da disponibilização dos recursos pelo PROMOTOR do Evento, o cancelamento é realizado automaticamente e o valor dos ingressos serão estornados, havendo reembolso de taxas de serviço.

Compras realizadas em canal presencial (Bilheteria ou Ponto de Venda)

A) Acesse o link https://www.eventim.com.br/funcionamentopdvs e verifique o procedimento de cancelamento para o local onde seu ingresso foi adquirido.

B) O reembolso do valor dos ingressos será efetuado respeitando o mesmo método de pagamento utilizado na compra.

ATENÇÃO:

Não nos responsabilizamos por compras efetuadas em canais não oficiais. Não há reembolso ou reemissão de cortesias.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo Formulário de Atendimento.