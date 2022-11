Freepik

No próximo sábado (12), a partir das 10 horas, será realizada uma simulação de plano de atendimento emergencial para transporte de produtos perigosos, com ocorrência de incidente com trauma, na rua Maria Luiza Charvet, no Costeira. A ação é da Transportadora Via Dupla e deve envolver equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Samu, Departamento de Trânsito, Guarda Municipal, além das empresas Sharp (de transporte coletivo) e a S-21 (de emergências ambientais). Por conta disso, os moradores da região não precisam se preocupar com a movimentação de viaturas e sons de sirene e helicóptero. A simulação, que deve durar cerca de duas horas, não será aberta ao público externo.

Na história pensada para a simulação, uma carreta com combustível sofre colisão traseira por um ônibus com diversos passageiros. O motorista da carreta deve agir dentro do protocolo previsto para solicitar o apoio necessário visando a contenção de um vazamento de combustível em transporte (para evitar explosão), bem como para que as vítimas do ônibus sejam socorridas (algumas em estado grave). As pessoas que participarão do simulado dentro do ônibus passarão por maquiagem para simular os ferimentos/fratura.

A simulação é uma oportunidade de desenvolver ações coordenadas entre equipes que podem atuar em uma situação real desse tipo de ocorrência. A última etapa do do treinamento será a limpeza especializada do local do vazamento para evitar resíduos que possam poluir o solo e a água. O evento deve contar com a presença, como observadores, de um grupo de colaboradores da Via Dupla e da Sharp.