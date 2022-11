Divulgação Defesa Civil Araucária

Equipes da Guarda Municipal de Araucária, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Trânsito, Samu de Araucária, Empresa Transportes Sharp e S-21 foram mobilizadas para participar de um Simulado de Acidente com Múltiplas Vítimas que aconteceu no loteamento Vista Alegre, no Costeira, em Araucária. O exercício foi organizado pela empresa Via Dupla Transporte.

