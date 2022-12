Claudio Neves/Portos do Paraná

A simulação de uma ação criminosa no Porto de Paranaguá reuniu forças de segurança em mais um exercício contra o crime organizado. A atividade, realizada em conjunto pela Unidade Administrativa de Segurança Portuária e Polícia Federal, testou a resposta e integridade das equipes em uma situação de tráfico de drogas.

“Simulamos uma ação de bandidos, em uma lancha, usando cordas para içar uma mochila em um navio atracado no cais. A situação se desenvolve até a prisão em flagrante, sequestro com uso de arma branca e negociação”, conta o gerente da UASP/Guarda Portuária, César Kamakawa.

O exercício reforça o protocolo de atuação e o trabalho do gabinete de crise criado dentro do porto para atender a situação, além de integrar os agentes de segurança portuária com a Polícia Federal. “Tivemos o apoio do Grupo de Primeira Intervenção da Polícia Federal de Curitiba e do Comando de Operações Táticas de Brasília”, explica.

Além de Paranaguá, as equipes também realizaram ações em Antonina no Porto Ponta do Félix. “As simulações são importantes para testar a eficiência, a comunicação, a unificação das ações. Assim, todas as entidades envolvidas estarão preparadas e saberão o que fazer, no momento em que deve ser feito”, destaca Jefferson Donato Laureano, agente de Polícia Federal e membro do Núcleo Especial de Polícia Marítima de Paranaguá.

Ao todo, foram três horas de simulado em cada um dos portos do Paraná. “Foi muito positivo. É um trabalho que envolve muitas pessoas, diferentes organizações e que tem alto grau de complexidade”, analisa.