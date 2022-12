Mario Akira

A Defesa Civil Municipal de Curitiba divulgou no final da tarde deste sábado (10) boletim atualizado sobre as ocorrências com a tempestade na sexta-feira (9). Segundo o boletim, subiu para 587 os registros de ocorrências, entre quedas de árvores, destelhamento e alagamentos.

Na sexta a rajada de vento chegou a 70 Km/ h (Estação INMET), e a precipitação acumulada: 59,4 mm (Estação SIMEPAR ). Não há desabrigados. 12 pessoas ficaram desalojadas

Curitiba recebeu na tarde do dia 09/12/2022 a partir das 14:00 h, em um período de duas horas, chuvas intensas com queda de granizo. A precipitação acumulada de 59,4 mm de chuva registradas na estação meteorológica do SIMEPAR, e rajadas de ventos de 70,9 km/h, na Estação do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), ambas localizadas no bairro Jardim das Américas.

Todos os 75 bairros da cidade foram atingidos, mas destacam-se os seguintes: Santa Cândida, Boqueirão, Pinheirinho, Fazendinha, Xaxim, Cajuru, Bairro Alto, Tingui, Capão Raso e CIC.

No bairro Boqueirão, no CEI Associação Lar Cristã Dona Nene, rua Dante Honório no Xaxim, teve uma ocorrência de alagamento, onde as equipes da Administração Regional Boqueirão precisaram resgatar 30 crianças que estavam em aula no local. As crianças e professores não se feriram e estão em segurança. Situação controlada no local as 17:00 horas.

Na Rua Fátima Bark, 06 residências foram alagadas, e as famílias foram atendidas por equipes da FAS, que forneceu colchoes, cobertores e alimentos. Destas, 03 residências foi necessário as famílias se alojarem em casas de amigos e parentes. Não há registro de feridos, desabrigados

Foram registradas seguintes ocorrências:

Quedas de árvores e galhos:

418 solicitações ( 407 via 156 + 11 via 153/199);

Fornecimento de Lona:

151 Solicitações registradas pelo 153/199 (25 para atendimento + 126 já atendidas;)

Queda de poste:

01 Solicitação 153/199 (Em atendimento);

Alagamento:

09 Solicitações registradas pelo 153/199;

DANTE HONÓRIO n° 1129 – XAXIM; RITA MARGARIDA DE JESUS n° 102 – Cajuru; ANTÔNIO TEIXEIRA DE ANDRADE n° 4546 – Pinheirinho; ANTÔNIO SCHEIDT n° 414 – Santa Cândida; EPAMINONDAS SANTOS n° 399 – Bairro Alto; ANTÔNIO MUZZILLO n° 185 – Tingui; FÁTIMA BARK n° 1372 – Capão Raso; ALBINO KAMINSKI, 311 – Bairro Alto SÃO BARTOLOMEU, 191 – Bairro Cajuru

Risco de desabamento/desmoronamento:

05 solicitações Registradas na central 153/199.

R. CORONEL BENEDITO TERTULIANO CORDEIRO, 175 – Bairro Tingui R. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 1342 – Bairro Taruma R. Marechal Otávio Saldanha Mazza, 6740 – Bairro Capão Raso R. Irma Schreiner Maran, 475 – Bairro Santa Candida R. EDGARD STELLFELD, 1290 – Jardim Social

Erosão:

03 solicitações Registrada na central 153/199

R. PEDRO ELOY DE SOUZA, 1295 – Bairro Alto

R. THEREZA LOPES SKROSKI, 379 – Santa Candida.

R. JOÃO SOCHA, 150 – Sitio Cercado

A Prefeitura Municipal de Curitiba está em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas para o período em Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba.