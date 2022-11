Divulgação/DER-PR

Os ventos oceânicos continuaram mantendo a nebulosidade variável entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e litoral no decorrer da madrugada. Entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC o frio ainda se manteve presente, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Neste domingo, 6 de novembro, as temperaturas oscilam entre 9ºC, de mínima, e 16ºC, de máxima.

No Paraná, nesta madrugada, houve registros de garoas ocasionais no litoral paranaense. Nas demais regiões, o tempo seguiu estável e com poucas nuvens.

Os ventos em superfície continuam transportando umidade do oceano, por isso neste domingo a nebulosidade segue mais concentrada entre a região central e o leste do Paraná.

Sol também aparece por alguns momentos, mas mesmo assim não chega a aquecer muito. No interior segue com poucas nuvens, com temperaturas mais agradáveis à tarde. No amanhecer ainda faz frio.