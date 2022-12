(Crédito: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)





A subvariante BQ 1.1 é responsável por 50% nos casos positivos de Covid-19 na Universidade Federal do Paraná. É o que aponta o sequenciamento completo do genoma do vírus SARS-CoV-2 presente em 28 amostras coletadas nos dez primeiros dias de novembro.

Nesse período, 51% das amostras correspondem à BQ 1.1. Outros 21% são da BA.5, que alcançou o pico de circulação nos meses de julho e agosto; 7% são da BA.2 e 21% são de outras variantes.

Pela primeira vez, a equipe responsável pelos exames de Covid-19 na UFPR realizou a análise de todo o material genético do vírus. Até o mês de agosto, o método utilizado era o RT-qPCR, que analisa regiões específicas do DNA do vírus, permitindo a identificação das variantes a partir da comparação com dados da literatura existente.

As subvariantes derivadas da Ômicron apresentam diferenças em várias partes do genoma. Por isso, o sequenciamento completo é importante, como explica a professora Ana Claudia Bonato, uma das coordenadoras da ação de testagem da UFPR. “As novas subvariantes têm modificações além das que já conhecíamos, impossibilitando determinar, a partir do método que utilizávamos, a qual grupo pertencem”.

A análise do genoma permitiu verificar os vírus encontrados nos testes entre julho e outubro, que também foram sequenciados. No período, houve a predominância da subvariante BA.5, o que já não acontece atualmente.

De acordo com a equipe responsável, o monitoramento genômico é importante não só para identificação de variante predominante, mas também para identificar rapidamente surgimento de variantes de interesse ou variantes de preocupação.

Ana Claudia ressalta que os cuidados devem continuar, uma vez que a ampla transmissão dessas novas linhagens pode dar oportunidade para o surgimento de outras, talvez até mais graves. Com isso, se reforça a importância de ações como higienização das mãos, uso de máscaras em ambientes com maior aglomeração, vacinação e isolamento dos casos positivos.

Testes

O índice de positividade nas amostras coletadas entre 20 e 30 de novembro chegou a 32,3%. Dos 334 testes realizados na comunidade UFPR nesse período, 108 apontaram a presença do coronavírus, número maior que os 78 positivados no restante do mês.

Somente em novembro, foram realizados 695 testes, número maior que a soma dos três meses anteriores, que indica a permanência do surto de Covid-19 dentro da comunidade da UFPR.

As coletas ocorrem todas as segundas, quartas e sextas-feiras no estacionamento do Setor de Ciências Biológicas, no Centro Politécnico, com agendamento prévio pela internet. Podem se inscrever através do formulário estudantes, colaboradores e servidores da UFPR que estejam com sintomas ou que tenham tido contato próximo com casos confirmados de coronavírus.

A ação é coordenada pela Direção do Setor de Ciências Biológicas, com apoio da reitoria da UFPR e realizada pelos laboratórios de Imunogenética e Histocompatibilidade (LIGH), de Citogenética Humana e Oncogenética (LabCho) e do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular.