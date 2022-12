(José Fernando Ogura/SMCS)

Com filas e lotação máxima em todas as cinco apresentações nas Ruínas de São Francisco, o balé O Quebra-Nozes terá mais duas sessões extras e gratuitas na programação do Natal de Curitiba. Com um público de quase oito mil pessoas nas cinco apresentações anteriores, o espetáculo volta dessa vez ao Memorial de Curitiba, na segunda e terça -feira (19 e 20/12), às 20h.

A apresentação é produzida pelo Curitiba Cia de Dança e conta com mais de 30 bailarinos no elenco. Cheio de brilho e de magia, a produção de O Quebra-Nozes traz para o palco uma coreografia que mistura balé clássico e contemporâneo, inovando uma das mais clássicas apresentações de balé do mundo.

O Quebra-Nozes é um dos três balés criados pelo compositor Tchaikovsky, ambientado no século XIV, na Europa Oriental. A história se passa durante o Natal e acompanha a garotinha Clara, que ganha de presente de seu padrinho um quebra-nozes em formato de soldadinho que durante a noite ganha vida.

O balé ficou em cartaz na programação do Natal de Curitiba 2022 de 30 de novembro a 4 de novembro. As apresentações contaram com a presença da bailarina Ana Botafogo.

Diferente das apresentações do início do mês, os solistas serão da própria Curitiba Cia de Dança e, como convidados, estão os bailarinos do Carolina Ballet (EUA) Romulo Castilho, como o boneco Quebra Nozes; e Bárbara Mel, como a menina Clara.

O Quebra-Nozes

Segunda e terça (19 e 20/12), às 20h

Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br