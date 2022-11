Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente um homem, de 46 anos, suspeito do homicídio de Nilton Santos Veloso, de 47, ocorrido no dia 4 de novembro, na zona rural de Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba. A ação ocorreu nesta terça-feira (22), no bairro Vila São Sebastião, em São José dos Pinhais, na mesma região.

