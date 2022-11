Reprodução/PMPR

Um suspeito de roubo de carro morreu em confronto com a polícia militar na noite de terça (22) após perseguição dentro de um parque, em Curitiba.

Uma equipe da Rotam, do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) localizou um veículo com alerta de roubo no bairro Alto da XV e iniciaram uma perseguição por 10 quilômetros, que passou também pelo Boa Vista, Bairro Alto e se aproximou da área com Pinhais. Foram dois confrontos. Houve duas trocas de tiros dentro do Parque Histórico da Vilinha, na Rua Marco Polo, no Bairro Alto, de acordo com a polícia.

