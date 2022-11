Auto de Natal na Rua da Cidadania do Tatuquara. Curitiba, 25/11/2022. Foto: Hully Paiva/SMCS

Cerca de 300 estudantes de 4º e 5º anos das escolas municipais Vila Zanon, Rio Bonito e Santa Ana Mestra assistiram, nesta sexta-feira (25/11), à apresentação do Auto de Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Encenado pelo grupo cênico de arte- educação Tupi Pererê, na Rua da Cidadania do Tatuquara, o espetáculo marcou a abertura da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 na regional, que também conta com uma feirinha de Natal e a Casa do Papai Noel – ambas no estacionamento em frente à Rua da Cidadania.

O prefeito Rafael Greca estava na plateia do espetáculo de abertura da programação – uma opereta natalina que já teve uma versão virtual apresentada durante a pandemia do novo coronavírus. Um arauto (mensageiro) conta a história da anunciação e do nascimento de Jesus, com a ajuda dos personagens do presépio: Maria, José, o anjo Gabriel e os reis magos.

As apresentações natalinas nas Ruas da Cidadania começaram no dia 23/11 (quarta-feira). Elas já aconteceram nas regionais Portão e Tatuquara e vão até 15 de dezembro. Outras atrações, por toda a cidade, vão até 8 de janeiro.

“Que os anjos protejam os piás e gurias do Tatuquara que ajudaram a fazer essa festa tão linda”, disse Greca. Depois da encenação e antes de receber Papai Noel e ganhar presentes, os estudantes cantaram uma música natalina.

“Está tudo muito bonito e a bebê também está gostando”, disse Gilson Rodrigues Gucick. Ele foi à festa acompanhado da mulher, Caroline Cristina Ribeiro Gucick, e da filha caçula, Helena, de 4 meses, em seu primeiro Natal. O motivo do interesse foi a participação do primogênito, Vinícius Miguel, que estuda na Escola Vila Zanon, na apresentação. “As crianças capricharam no ensaio e vieram muito animadas”, completou Gilson.

Além de cantar clássicos do cancioneiro infantil com a Banda Lyra Curitibana, que ajudou a animar a festa, os estudantes também brincaram com o Curitibinha – o personagem saído das páginas dos gibis para estimular as crianças a conhecer, cuidar e amar a cidade.

Atrações do outro lado da Rua

Depois da abertura do Natal na regional, Greca visitou a Feira Meu Tatu Querido e a Casa do Papai Noel – ambas no estacionamento em frente à Rua da Cidadania.

Com presépio, árvore de Natal e a tradicional poltrona do Papai Noel montados sob uma tenda decorada, a casa ficará aberta até o dia 20 de dezembro, às quintas e sextas-feiras, das 16h às 21h. Voluntários se revezarão na cadeira do “Bom Velhinho”.

Na feira, com 17 barracas situadas junto à Casa, o público poderá encontrar artesanato e outros artigos para presentes, além de alimentos.

Ainda no local, o prefeito foi presenteado por representantes da indústria de produtos de higiene pessoal Mili, que funciona no bairro Tatuquara, com dois kits de produtos.

A coordenadora da feirinha, Léa Mota da Cruz, entregou ao prefeito uma cesta de produtos natalinos.

Convidados e parceiros

Também prestigiaram o auto de Natal no Tatuquara o vice-prefeito Eduardo Pimentel; a secretária Municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila; o chefe de gabinete da Regional do Tatuquara, Gabriel Gonçalves; a empresária Suely Gulin Calabrese; e os vereadores Sargento Tânia Guerreiro e Beto Moraes.

Próximas apresentações nas regionais

PINHEIRINHO – 29/11, às 15h

(Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)

BOA VISTA – 30/11, às 15h

(Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri)

MATRIZ – 1º/12, às 15h

(Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

CIC – 07/12, às 15h

(Parque dos Tropeiros: Rua Maria Lúcia Locher de Athayde – Cidade Industrial)

BOQUEIRÃO – 08/12, às 15h

(Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430)

SANTA FELICIDADE – 12/12, às 15h

(Rua Santa Bertila Boscardin, 213)

CAJURU – 15/12, às 15h

(Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150)