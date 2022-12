(Rodrigo Felix Leal/SEIL)

O Centro Cultural Teatro Guaíra lamenta o falecimento, ontem, de Douglas Rangel, coordenador da técnica, aos 68 anos. Ele esteve internado por conta de um AVC sofrido no último domingo, quadro agravado ao longo da semana.

Rangel entrou no CCTG em 1994 como funcionário do Departamento Técnico de Espaços Cênicos (DTC), mas trabalhando na base, em setores administrativos e de manutenção. A partir de 2015 ele se tornou chefe do DTC, atuando como coordenador geral técnico, gerenciando todas as produções que foram criadas pelo CCTG. O último espetáculo de 2022, Lendas Brasileiras, foi também, infelizmente, o último espetáculo de Rangel.