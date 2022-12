Reprodução

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) fez mais de 2 milhões de atendimentos em todo o Estado pelo telefone 190 durante todo o ano de 2022. Ao todo, diariamente, foram 5.751 acionamentos ao Copom (Centro de Operações Policiais Militares). Os dados são até o começo da semana passada.



O total de atendimentos se refere às ligações feitas para o 190 e que passaram pela URA (Unidade de Resposta Audível), uma tecnologia implantada na PMPR que permite que o cidadão interaja com o atendente virtual e seja direcionado para um atendimento especializado em sua necessidade.



Com a implementação da URA, a quantidade de trotes para o telefone 190 caiu consideravelmente, mas ainda acontece. Neste ano, foram mais de 20 mil trotes, que não apenas ocupam a linha mas também prejudicam a atuação policial.



“Um trote significa uma ocorrência aberta e consequentemente o envio de uma viatura, e aí a viatura deixa de atender uma ocorrência que realmente existe e precisa do apoio policial. Já reduzimos muito, mas as pessoas também precisam entender que o 190 é um trabalho que exige seriedade e responsabilidade do cidadão e da Polícia Militar”, afirma o major.