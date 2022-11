(Valquir Aureliano)

Esta quarta-feira (16) foi um dia de grande amplitude térmica no Paraná. Pela manhã, a menor marca foi registrada em General Carneiro, com 3,9°C, bem típica do inverno. De tarde, ela chegou a 33,7°C em Cianorte, como um dia de alto verão.



Nesta quinta (17), não deve ser diferente, ainda com amplitude verificada entre as regiões do Estado. Mas o dia será com clima estável e sol o dia todo.



A massa de ar seca que atua sobre o Estado, continua provocando o registro de baixos índices de umidade relativa do ar no período de maior aquecimento, com valores pouco abaixo dos 30% em diversos setores paranaenses.