Frankin de Freitas

A tarde desta terça-feira (13) com sensação de tempo bem abafado na maioria das regiões do Paraná, mas em Curitiba o clima é ameno. Diferente dos últimos dias, a temperatura nesta tarde está na casa dos 20ºC, com céu parcialmente encoberto.

Há registro de chuvas isoladas entre as áreas mais ao norte e leste do Estado, assim como em parte da área central. No oeste paranaense o predomínio é de sol e as temperaturas estão mais elevados do que nas outras regiões, com valores perto dos 30°C nos termômetros.

Nesta quarta-feira (14) há uma diminuição da instabilidade no Paraná. Não há previsão de chuvas fortes, mas algumas pancadas isoladas e rápidas ainda podem ocorrer no interior do Estado, principalmente à tarde. No leste, entre a RMC e praias, o céu fica com presença de muita nebulosidade e condição para garoa/chuva fraca ocasional. Temperaturas ficam amenas no amanhecer nas regiões de maior altitude, ou seja, centro-sul, Campos Gerais e região de Curitiba.

O clima na Capital deve seguir nesta tendência de temperaturas mais baixas até o final de semana, quando volta a chover.