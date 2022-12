Franklin de Freitas/Arquivo BP

Os próximos dias em Curitiba têm previsão de céu parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva até a quinta-feira (29), pelo menos. Na sexta-feira (30), o sol pode aparecer mais forte na Capital e o tempo fica mais firme.



As temperaturas ficam mais altas nesta semana, variando entre 24 e 25 graus de máxima. Por causa da umidade do ar, o tempo fica abafado.



No fim de semana da virada de ano, o tempo pode mudar de novo. O sábado (31), véspera do Ano Novo, pode ter sol, mas o domingo (1/1) tem previsão de chuva. Os primeiros dias de 2023 devem ser com mais instabilidade.