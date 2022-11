(Alessandro Vieira/SEDEST)

As obras de recuperação da Orla de Matinhos, no Litoral do Estado, continuarão em andamento durante a temporada de verão, mas de maneira equilibrada, respeitando o maior fluxo de veranistas. O Verão Maior Paraná começa no final de dezembro, segue até o dia 31 de janeiro de 2023 e terá diversas atividades promovidas pelo Governo do Estado. Os veranistas irão usufruir uma faixa de areia nova e ampla, com até 100 metros de largura, entre Caiobá e o Balneário Flórida. Nos locais em obras, placas de sinalização informarão a população sobre trechos interditados para a construção da nova infraestrutura, como calçadas, ciclovias, pistas de caminhada e corrida e paisagismo. Na praia de Caiobá, onde a engorda da faixa de areia foi concluída em julho deste ano e já pode ser utilizada pela população, além das tendas de atendimento das secretarias estaduais, será montada uma arena para realização de shows. As tendas de serviços do Estado serão colocadas nos balneários de Matinhos, onde a areia segue em estabilização em um prolongamento de 4,5 km