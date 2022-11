Divulgação/PMPR

O terapeuta ocupacional Luiz Carlos Vantro, 40 anos, foi morto a facadas na tarde desta quarta (23) no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná. Ele foi morta quando fazia um atendimento voluntário no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, ela foi ferido por um paciente com muitas facadas, principalmente nas costas e no abdome. O suspeito fechou a porta do salão paroquial e fugiu. Quando o Siate chegou, ele ainda estava vivo, mas morreu no local.

Ele chegou a ser atendido por socorristas do Siate, mas morreu no local.

A polícia informou que o paciente desferiu diversas facadas no corpo do terapeuta, principalmente no peito e nas costas.

O suspeito fugiu e está sendo procurado pela PM.

