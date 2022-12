Terreno da Uniandrade, no Santa Quitéria, vai a leilão na próxima semana (Crédito: Franklin de Freitas)

Terreno da Uniandrade, no Santa Quitéria, vai a leilão na próxima semana (Crédito: Franklin de Freitas)

O gigantesco terreno onde fica a sede da Uniandrade no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, irá para leilão na próxima semana. Com mais de 115 mil metros quadrados, o imóvel será leiloado na próxima terça-feira, às 9h45, inicialmente, pelo valor de 131 milhões de reais (mais precisamente, R$ 131.763.941,48). Não havendo lances em primeiro leilão, no dia seguinte acontece uma nova oferta, com lances a partir de 65 milhões de reais (R$ 65.881.970,74). Importante ressaltar que o que está sendo leiloado é o terreno, e não a Uniandrade em si.

Segundo Magno Rocha, da Rocha Leilões – que é a responsável pelo leilão do terreno, que acontecerá virtualmente -, o imóvel é onde fica o campus principal da Uniandrade e está sendo leiloado para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela instituição de ensino. No caso do processo que determinou o leilão do bem, a dívida hoje é de R$ 10 milhões, mas existem outras execuções, das mais diversas. Dessa forma, o valor arrecadado com o leilão vai servir pagar as dívidas pendentes, explica o leiloeiro.

“O terreno total da Uniandrade tem mais de 136 mil metros quadrados. O que está sendo ofertado são 115 mil m²”, diz o leiloeiro, destacando que esse é, hoje, o maior terreno à venda em leilão no Paraná. “É uma área muito grande, ideal para loteamento, construção de prédios e tudo o mais. Não existe uma área tão grande em Curitiba em oferta. É um imóvel muito grande, não existe oferta similar.”

Não à toa, Rocha comenta ter sido procurado por empresas não só do Paraná, mas também de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Distrito Federal, todas elas do segmento da construção. “Expectativa é de venda, até pelo grande número de interessados num imóvel desse tamanho. Recentemente foi vendido no Hauer [um outro imóvel gigantesco], mas era área específica industrial. Esse é residencial, é perto do Barigui, um imóvel sem oferta similar no mercado”, propagandeia o leiloeiro.

Leilão virtual e com possibilidade de parcelamento

O leilão acontecerá todo ele de forma virtual. Todas as informações podem ser conferidas AQUI, enquanto os detalhes acerca do imóvel estão disponíveis AQUI. O comprador pode também propor o pagamento parcelado pela aquisição, com 25% de entrada e saldo em 30 vezes, explica Magno Rocha ressaltando que no valor de compra existe ainda o porcentual do leiloeiro, de 5% (ou seja, o valor de compra é o arremate do imóvel e mais os 5% do leiloeiro).

Além disso, é possível visitar o local do imóvel. A universidade, inclusive, ainda funciona no local, por ora. Isso significa que o comprador terá de pedir a desocupação do terreno, o que será decidido pela Justiça, num procedimento que costuma ser célere.